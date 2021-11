Super Green Pass e vaccino obbligatorio per alcune categorie: verso nuove restrizioni

E’ atteso per oggi il Consiglio dei Ministri e stando alle prime anticipazioni già nei prossimi giorni, anche in zona gialla, dovrebbe entrare in vigore la misura del Super Green Pass unitamente all’estensione dell’obbligo vaccinale per insegnanti e forze dell’ordine.

Super green pass e obbligo vaccinale per alcune categorie

L’orientamento emerso dalla cabina di regia, come rende noto l’Ansa, è quello di frenare l’avanzata della quarta ondata introducendo il cosiddetto Super Green Pass. Lo strumento consentirebbe di evitare chiusure generalizzate in zona gialla e arancione limitando l’accesso a bar, ristoranti, palestre e simili soltanto ai soggetti non vaccinati.

In zona rossa, invece, le restrizioni dovrebbero riguardare tutti. Si pensa, inoltre, a ripristinare nuovamente l’obbligo di mascherina all’aperto in zona gialla, già in vigore in Campania. Le nuove misure scatterebbero dal 6 dicembre ma non è escluso un cambio data.

L’accesso tramite tampone per i cittadini non immunizzati sarebbe consentito soltanto nei luoghi di lavoro, per i servizi essenziali e gli spostamenti a lunga percorrenza. Per tutte le altre attività scatterebbe l’obbligo del Super Green Pass, che attesti l’avvenuta vaccinazione o guarigione dal covid, fatta eccezione per gli under 12.

In più verso il 15 dicembre dovrebbe scattare anche l’obbligo vaccinale per gli insegnanti e le forze dell’ordine, oltre ad essere confermato per il personale sanitario e i dipendenti delle RSA anche relativamente alla somministrazione della terza dose.