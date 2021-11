È stata annullata la festa del cioccolato di Caserta: l’evento “Choco Italia in tour”, che avrebbe dovuto fare tappa nella città campana dal 26 al 28 novembre, è stato rimandato a data da destinarsi.

La motivazione, come si legge in una nota della redazione di rosmarinonews.it, è da ricercarsi nelle condizioni climatiche previste per questo weekend. Nella giornata di oggi, infatti, la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo che proroga e amplia quello attualmente in vigore.

Il livello dell’allerta passerà da giallo ad arancione per la zona 3 (costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Piacentini), dove è stato segnalato il rischio di frane e colate di fango. Su tutto il resto della Campania l’allerta sarà gialla: si prevedono precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi, associati a raffiche di vento.

Pertanto, non sarà possibile proseguire con l’evento “Choco Italia in tour” in programma a Caserta. Questo quanto si legge nella nota:

“Il tour 2021 di ‘Choco Italia in tou’” si sarebbe dovuto chiudere a Caserta con una imperdibile e golosa quattro giorni, da giovedì 25 a domenica 28 novembre tra Corso Trieste e Piazza Gramsci, proprio accanto alla Reggia Vanvitelliana.

La tappa è stata, però, rinviata a data da destinarsi per via delle avverse condizioni meteo che non consentono di poter programmare con tranquillità un evento all’aperto. Siamo spiacenti per l’inconveniente, vi aggiorneremo sull’eventuale nuova data“.