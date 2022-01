“La Sposa”, tutti i luoghi dove è stata girata la fiction di Rai1

Grande successo per “La Sposa” la fiction di Rai1 andata in onda ieri sera in prima serata. Serena Rossi ha interpretato Maria, una ragazza che si è sposata per procura per salvare la famiglia sommersa dai debiti.

“La Sposa”, luoghi dove è stata girata

La storia è ambientata nell’Italia degli anni Sessanta e le location scelte per girare le scene sono tante, da Nord a Sud. La fiction è stata prodotta anche grazie al contributo di Piemonte Film TV Fund e di Film Commission Torino Piemonte e le riprese, sono state effettuate in Piemonte (soprattutto Torino), Lazio e Puglia.

Le altre puntate sono state girate a Roma, altre scene sono invece state girate a Carignano (tra via Monte di Pietà, via Frichieri e via Roma), Crescentino, Alessandria e a Fontanetto Po. Qui Palazzo Ovis e il Convento delle Orsoline hanno ospitato le attività di trucco e parrucco, oltre a essere adibiti come luoghi di conservazione dei costumi.

Altro set di “La Sposa” è stata la città di Monte Sant’Angelo (provincia di Foggia): “È stata scelta per la sua bellezza e il suo immenso fascino” commentò entusiasta il sindaco Pierpaolo d’Arienzo. Anche Vieste e Vico del Gargano hanno accolto la troupe nel mese di giugno scorso.

Un successo la prima puntata della fiction

“La sposa” ha tenuto incollati alla Tv quasi 6 milioni di spettatori. La prima puntata della fiction, trasmessa su Rai 1, ha registrato in totale ben 5.983.000 spettatori, pari al 26,8% di share. La nuova trasmissione Rai è riuscita a battere anche il programma “Avanti un Altro! Pure di Sera”, condotto da Paolo Bonolis, che ha conquistato 2.760.000 spettatori con uno share del 12,7%.