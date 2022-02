La storia della storica sartoria napoletana Marinella è la protagonista del film ‘Una Vetrina che guarda il mare‘ che vede l’esordio alla regia di Massimiliano Gallo. La presentazione della pellicola è avvenuta questa mattina con l’anteprima del film fissata per le 18 al Cinema Delle Palme.

UNA VETRINA CHE GUARDA IL MARE: IL DOCUFILM SU MARINELLA

Il docufilm che racconta la storia del brand fondato nel lontano 1914 si intreccia con quella della città di Napoli e vede nel cast Nunzia Schiano, Peppe Barra, Shalana Santana e Alessandro Marinella (figlio di Maurizio, l’attuale patron del brand). Questo il commento di Francesco Pinto, regista e dirigente Rai:

“Questa è la storia di un negozio che guarda il mare, il suo golfo, guarda la sua città ed è una storia di bellezza.

Perché la bellezza è una grande lezione, è una lezione che ci dice che dobbiamo vivere in maniera civile e senza brutalità.

Abbiamo legato quindi la storia di E.Marinella alla storia della città, e tutto è partito quando Don Eugenio ha deciso di costruire il negozio qui, perché dall’altra parte c’era il mare e una sirena.”

Anche il regista Massimilano Gallo scrive sui social:

“Oggi presentiamo in anteprima al Cinema delle Palme il docufilm ‘Un vetrina che guarda il mare’. Scritto da Francesco Pinto e Diretto dal sottoscritto. La mia prima regia…con la mia società di produzione FAN FABBRICA AUDIOVISIVA

NAPOLETANA. Non poteva chiamarsi diversamente. È una società che nasce dalla volontà di voler raccontare storie e produrre bellezza. Una società che si sostiene grazie alla forza di Rino Pinto, mio braccio armato fidato, amico e socio formidabile. Con noi i fratelli Romano e l’architetto Rinaldi ai quali va il nostro grazie. Un grazie sentito alla Regione Campania, Alla Film Commission, Agli sponsor che hanno sostenuto questo progetto. Speriamo presto di potervi comunicare i canali e le piattaforme sulle quali verrà messo in onda. Intanto volevo condividere con voi questa gioia. Ringrazio tutti gli artisti che hanno contribuito a questo progetto: Shalana Santana, Gennaro Di Biase, Nunzia Schiano. Beppe Barra, Nello Mascia e Peppino di Capri. Musiche di Remo Anzovino. Ringrazio Isabella Infascelli per essere sempre al mio fianco con passione e intelligenza, oltre che con un immenso talento.

