Covid a Torre del Greco, il bollettino del 14 febbraio 2022 – Sedici nuove guarigioni sono state registrate nella giornata odierna, a Torre del Greco. Certificati 8 nuovi casi di positività al COVID-19. È quanto trasmesso dal Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale.

Covid a Torre del Greco: il bollettino del 14 febbraio 2022

Totale ospedalizzati:​ 32;

Totale in isolamento domiciliare:​ 2884;

Totale guariti dal COVID: 9520;

Totale decessi: 188.

Calano, dunque, i nuovi casi registrati mentre aumenta il numero dei guariti. L’ultimo aggiornamento, del 12 febbraio 2022, contava 34 nuove positività e nessuna nuova guarigione. Resta stabile il numero dei decessi così come quello degli ospedalizzati.

Intanto il bollettino regionale, diffuso dall’Unità di Crisi della Campania, nella giornata odierna riporta 3.035 nuovi casi a fronte di 24.647 tamponi effettuati con un tasso di positività che si attesta al 12,31%. Calano i ricoveri, sia in terapia intensiva che in area medica mentre si registra un incremento dei decessi rispetto all’ultimo aggiornamento: oggi sono 29 in totale di cui 18 nelle ultime 48 ore e 11 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale. I dati quotidiani relativi alle vaccinazioni effettuate sono consultabili attraverso l’apposita sezione online messa a disposizione dalla Regione.