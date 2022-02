Allerta meteo per neve in Campania: 24 ore di gelo e nevicate

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo per neve dalle ore 8 di domani, alle 8 di domenica 27 febbraio.

Allerta mete neve: le zone interessate

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per neve valido a partire dalle ore 8 di domani, sabato 26 febbraio, fino alle ore 8 di domenica, 27 febbraio sulla Zona 2 (Alto Volturno e Matese); Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele); Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento); Zona 7 (Tanagro); Zona 8 (Basso Cilento).

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi anche in linea con i rispettivi Piani comunali e agli automobilisti di mettersi in viaggio solo se dotati pneumatici da neve.

Allerta gialla per pioggia: le aree

Si ricorda che, nello stesso orario e nella stessa data, nella Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); nella Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele); Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento) vige l’Allerta Meteo per Pioggia e Temporali con criticità idrogeologica di colore Giallo come da precedente comunicazione.​

Arriva il Ciclone di Carnevale

Sarà un Carnevale all’insegna del freddo quello previsto per il prossimo weekend. Arriverà infatti dalla Russia una vera e propria bomba meteorologica come è stata definita dal portale ‘IlMeteo.it‘ che parla di Ciclone di Carnevale:

“Per Bomba Meteorologica si intende un evento climatico che stravolge radicalmente le condizioni atmosferiche preesistenti in un modo rapido e drastico, spesso con fenomeni vistosi e duraturi su larga scala e non solo localizzati“.

Il Maltempo si abbatterà su tutta Italia, da Nord a Sud, a partire da venerdì 25 e porterà correnti di estrazione artica che scenderanno inizialmente da Nord. Per la giornata di sabato invece ci sarà una circolazione ciclonica depressionaria che porterà aria fredda continentale che porterà alla ‘bomba meteorologica’. Nel weekend il maltempo imperverserà su tutte le regioni colpendo più direttamente Centro-Sud e Nordest.