Ucraina, Mattarella: “Va fermato subito questo ritorno indietro della storia”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, eletto per il secondo mandato consecutivo, ha parlato al Quirinale in occasione della festa della donna. Non poteva mancare in questa giornata un pensiero profondo alle tante donne e bambini in queste ore in fuga dall’Ucraina attraverso i corrodi umanitari.

UCRAINA, MATTARELLA: “VA FERMATO QUESTO RITORNO INDIETRO DELLA STORIA”

Il Capo dello Stato ha espresso parole forti, di condanna, della guerra invocando la pace. Come reso noto dalle agenzie di stampa:

“La nostra responsabilità di cittadini, di europei, ci chiama oggi a un più forte impegno per la pace, perché si ritirino le forze di occupazione e si fermino le armi, perché sia ripristinato il diritto internazionale e siano rispettate le sovranità nazionali. L’indifferenza di fronte all’arbitrio e alla sopraffazione è il peggiore dei mali. In gioco non c’è solo la libertà di un popolo ma la pace, la democrazia, il diritto, la civiltà dell’Europa e dell’intero genere umano”.

Per Mattarella questa guerra in Ucraina va fermata subito.

“Non è tollerabile – e non dovrebbe essere neppure concepibile – che, in questo nuovo millennio, qualcuno voglia comportarsi secondo i criteri di potenza dei secoli passati; pretendendo che gli stati più grandi e forti abbiano il diritto di imporre le proprie scelte ai paesi più vicini, e, in caso contrario, di aggredirli con la violenza delle armi. Provocando angoscia, sofferenze, morti, disumane devastazioni. Va fermato – subito; con decisione – questo ritorno all’indietro della storia e della civiltà“.

UN PENSIERO ALLE DONNE

“La crescita del ruolo delle donne, della presenza protagonista femminile in tutti gli ambiti della vita politica, istituzionale, economica, sociale, è una condizione per lo sviluppo del nostro Paese. La Giornata dell’8 marzo è uno sprone. Per tutte le donne, certamente. Lo è anche per l’intera Italia che vuole diventare migliore“.