Meteo, la Primavera può attendere: nel weekend nuovo calo delle temperature al Sud

L’area gelida proveniente dalla Russia non terminerà neanche il prossimo weekend. Se in questi giorni si potrà registrare un leggero aumento delle temperature, da metà settimana il termometro tornerà nuovamente a scendere. Tutta colpa di una depressione in arrivo dal Mediterraneo occidentale che farà slittare ancora il clima primaverile tipico di marzo.

METEO DI PRIMAVERA: ANCORA FREDDO SULL’ITALIA

Un mese insolitamente freddo ha caratterizzato questo marzo. Come spiegato dal portale IlMeteo.it e il gelo purtroppo non ci abbandonerà:

“Da giovedì 17 marzo il campo di alta pressione sull’Italia tenderà a indebolirsi permettendo l’avvicinamento di una depressione in arrivo dal Mediterraneo occidentale, con tendenza quindi a un moderato peggioramento tra giovedì e venerdì 18 sulle regioni centro meridionali“.

Il cielo sarà molto nuvoloso e coperto e i mari agitati. La prossima settimana è previsto anche un peggioramento con qualche pioggia e temperature ancora in calo specialmente sulle zone del centro sud.

“Si intensificherà la ventilazione orientale un po’ dappertutto che insisterà anche nel fine settimana di sabato 19 e domenica 20 facendo affluire aria fredda proveniente dai Balcani. Si confermerebbe quindi, per l’ultima parte della settimana, un ritorno a un clima invernale“.

METEO NAPOLI

In particolare il meteo della città di Napoli non coincide del tutto con queste previsioni relative alla Primavera. La giornata più calda sarà proprio giovedì 17 con 19 gradi di massima e 10 di minima, poi nel weekend le temperature si abbasseranno nuovamente con la massima a 13 e la minima a 3.