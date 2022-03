Covid Campania, il bollettino di oggi: in calo i nuovi positivi, stabili i ricoveri

Covid Campania. Consueto appuntamento con il bollettino di oggi 14 marzo 2022, emesso dall’Unità di Crisi della Regione Campania che ci aggiorna sulla situazione contagi da coronavirus.

I nuovi casi positivi sono 2.806 (ieri 5.190) su 14.930 tamponi effettuati (ieri 30.104). Stabili i ricoveri in ospedale, sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva. Il tasso di positività è del 18,79%, in aumento rispetto a ieri quando si attestava al 17,24%.

Covid Campania, il bollettino del 14 marzo 2022

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 2.806 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 2.479

Positivi al molecolare: 327

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 14.930

di cui:

Antigenici: 11.550

Molecolari: 3.380

Deceduti: 5 (*)

(*) Nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 631

Posti letto di terapia intensiva occupati: 34

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 572

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili sul sito della Regione Campania.

Il bollettino di ieri 13 marzo 2022

Positivi del giorno: 5.190 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 4.310

Positivi al molecolare: 880

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 30.104

di cui:

Antigenici: 20.920

Molecolari: 9.184

Deceduti: 1 (*)

(*) Nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 631

Posti letto di terapia intensiva occupati: 32

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 557