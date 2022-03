METEO CAMPANIA/ Carico di sabbia in arrivo dal Sahara: cieli tra il giallo e il rosso

Stando alle previsioni meteo, a partire da domani, 17 marzo 2022, il nostro Paese sarà colpito da un carico di sabbia proveniente direttamente dal cuore del Sahara. In alcune Regioni, Campania compresa, i cieli si coloreranno di giallo e rosso, creando un’atmosfera a tratti surreale.

Meteo, carico di sabbia del Sahara in arrivo

Stando alle previsioni del meteorologo Mattia Gussoni, de ‘Il Meteo’, il contrasto tra un ciclone attivo tra Algeria e Penisola Iberica e un anticiclone africano scatenerà un costante richiamo di correnti calde del deserto del Sahara. Questo meccanismo favorirà l’arrivo di grossi quantitativi di pulviscolo desertico anche nel nostro Paese e, più in generale, in Europa.

Soprattutto nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 marzo il cielo, su gran parte delle Regioni, risulterà intriso di sabbia desertica fino a colorarsi di giallo e, in qualche caso, anche di rosso soprattutto in prossimità dell’alba e del tramonto.

All’interno della mappa Skiron, realizzata dall’Università di Atene, sono segnalate le zone maggiormente interessate dal fenomeno: si tratta di Sardegna, Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana, Liguria e Campania. In particolare per le Regioni del Centro le conseguenze dell’arrivo del carico sabbioso saranno più evidenti a causa delle piogge. Intanto, nonostante l’imminente arrivo della primavera, secondo i meteorologi è atteso in Italia, dopo anni di assenza, il ritorno del ‘Ponte di Woejkoff’ che porterà un’ondata di gelo e tempeste di neve.