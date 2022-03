Nel pomeriggio di domani, 25 marzo 2022, nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco consacrerà Russia ed Ucraina al cuore immacolato di Maria, invocando la fine della guerra e la pace mondiale con una supplica. La liturgia avrà inizio alle ore 17:00 mentre la consacrazione avverrà verso le 18:00. Lo stesso atto, nel medesimo giorno, sarà compiuto a Fatima dal Cardinale Konrad Krajewski.

Il Papa consacra Russia e Ucraina al cuore di Maria

In occasione della festa dell’Annunciazione, Papa Francesco ha invitato vescovi e sacerdoti di tutto il mondo ad unirsi a lui in preghiera, convocando tutti i fedeli nei luoghi sacri per far arrivare in modo accorato una supplica alla Vergine Maria. Un grido unanime per implorare la fine del conflitto che sta mettendo in ginocchio i civili ucraini e russi.

“Invito ogni comunità e ogni fedele ad unirsi a me venerdì, 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione, nel compiere un solenne atto di consacrazione dell’umanità, specialmente della Russia e dell’Ucraina, al Cuore immacolato di Maria, affinché Lei, la regina della pace, ottenga al mondo la pace” – ha annunciato il Papa tramite un tweet.

“Prepariamoci a vivere un giorno di preghiera nella solennità dell’Annunciazione chiedendo che la Madre di Dio sollevi i cuori di quanti sono afflitti dalla crudeltà della guerra. L’atto di consacrazione al suo Cuore immacolato porti la pace al mondo” – ha continuato.

E’ possibile seguire la supplica in diretta, dalle ore 17:00, su Tv2000 (canale 28 e 528 del digitale terrestre oppure canale 157 di Sky). Inoltre, alla stessa ora, all’interno del Santuario di Pompei i fedeli potranno seguire la celebrazione del Papa grazie ad un maxischermo installato nella Basilica. Intanto il Vaticano ha reso noto il testo integrale della supplica.