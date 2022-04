La colomba più buona d’Italia si fa in Campania e non a Milano: la classifica

La migliore colomba pasquale è campana. A dirlo è Regina Colomba 2022, giunta alla quinta edizione del concorso organizzato dal giornalista Stanislao Porzio, ideatore anche di Re Panettone.

Regina Colomba 2022

La giuria composta da giornalisti esperti di settore, dopo molti assaggi ha valutato i 32 pasticcieri provenienti da 12 diverse regioni italiane.

Il dolce tipico di Pasqua deve essere preparato solo con ingredienti naturali e tecniche artigianali. E senza additivi artificiali, senza aromi artificiali, senza semilavorati (i cosiddetti “mix”), senza coadiuvanti tecnologici. All’insegna del “Tutto naturale, solo artigianale”.

La classifica di Regina Colomba 2022, è stata presentata in diretta sulla pagina Facebook di Re Panettone. Il primo posto a pari merito vede il dominio della pasticceria campana. Ad essere premiate anche le migliori pastiere d’Italia.

Migliore colomba, la classifica dei primi 15

Nella Categoria Colomba (la ricetta classica: lievito madre, farina, canditi di agrumi in sospensione, burro, tuorli d’uovo, zucchero; in superficie, glassa di zucchero, uova e mandorle) la classifica dei primi 15 è:

1° Premio ex-aequo

Pasticceria I Marigliano

Capo pasticciere: Alessandro Marigliano

S. Giuseppe Vesuviano (NA)

1° Premio ex-aequo

Torrone Di Iorio 1750 Montemiletto

Capo pasticciera: Bernardette Nardone

Montemiletto (AV)

2° Premio

Fornai Ricci

Capo pasticciere: Mattia Ricci

Montaquila (IS)

3° Premio

Pasticceria Sparaco

Capo pasticciere: Guido Sparaco

Castel Morrone (CE)

4° Classificato

Pasticceria Ferrante

Capo pasticciere: Massimo Ferrante

Campomorone (GE)

5° Classificato

Caffè Vignola

Capo pasticciere: Raffaele Vignola

Solofra (AV)

6° Classificato

Café Noir

Capo pasticciere: Michele Pirro

S. Marco in Lamis (FG)

7° Classificato

Pasticceria Memmolo

Capo pasticciere: Annibale Memmolo

Mirabella Eclano (AV)

8° Classificato

Pasticceria Cappiello

Capo pasticciere: Michele Cappiello

S. Maria Capua Vetere (CE)

9° Classificato

Pasticceria La Ruota

Capo pasticciere: Rosetta Lembo

Perdifumo (SA)

10° Classificato

Pasticceria Café du Soir/Gerri

Capo pasticciere: Germano Labbate

Agnone (IS)

11° Classificato

In Croissanteria

Capo pasticciere: Italo Vezzoli

Carobbio degli Angeli (BG)

12° Classificato

Pasticceria Generoso

Capo pasticciere: Matteo Cutolo

Ercolano (NA)

13° Classificato

Penna Bakery

Capo pasticciere: Luca Penna

S. Maria di Leuca (LE)

14° Classificato

Posillipo Dolce Officina

Capo pasticciere: Michele Falcioni

Gabicce (PU)

15° Classificato

Pasticceria La Torre

Capo pasticciere: Alberto Sorrentino

Torre del Greco (NA)

Migliore pastiera, la classifica dei primi 15

Nella Categoria Pastiera (crostata con involucro e strisce superiori di pasta frolla; ripieno a base di grano, ricotta, scorze d’arancia candite, zucchero, aromi naturali) la classifica dei primi 15 è questa:

1° Premio

Pasticceria Santaniello

Capo pasticciere: Salvatore Vitale

Nola (NA)

2° Premio

Pasticceria Sparaco

Capo pasticciere: Guido Sparaco

Castel Morrone (CE)

3° Premio

Caffè Vignola

Capo pasticciere: Raffaele Vignola

Solofra (AV)

4° Classificato

Ro World

Capo pasticciere: Antonino Maresca

Nola (NA)

5° Classificato

Pasticceria La Delizia

Capo pasticciere: Antonio Di Rosa

Torre del Greco (NA)

6° Classificato

Pasticceria Generoso

Capo pasticciere: Matteo Cutolo

Ercolano (NA)

7° Classificato

Ischia Pane

Capo pasticciere: Alessandro Slama

Ischia (NA)

8° Classificato

Café du Soir/Gerri

Capo pasticciere: Germano Labbate

Agnone (IS)

9° Classificato

I Marigliano

Capo pasticciere: Alessandro Marigliano

S. Giuseppe Vesuviano (NA)

10° Classificato

Crem Caffè

Capo pasticciere: Antonio Pianese

Grosseto

11° Classificato

Pasticceria Memmolo

Capo pasticciere: Annibale Memmolo

Mirabella Eclano (AV)

12° Classificato

Pasticceria Maciste

Capo pasticciere: Andrea Ceracchi

Cori (LT)

13° Classificato

Pasticceria Cappiello

Capo pasticciere: Michele Cappiello

S. Maria Capua Vetere (CE)

14° Classificato

Pasticceria Madamadoré

Capo pasticciera: Vanna Scattolini

S. Pietro in Cariano (VR)

15° Classificato

Pasticceria Dolcevita

Capo pasticciere: Simone Bortolus

Codroipo (UD)