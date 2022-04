Diamond Centre Estétique: è uno dei primi centri estetici che associa il concetto di bellezza con quelli di salute e benessere. Diamond Centre Estétique, infatti, ha ideato una esperta e innovativa cura del cliente, che permette di analizzare a 360° gli inestetismi del corpo, proponendo mirati trattamenti per arginarli.

L’innovativo centro estetico, sito a Torre del Greco in Via Nazionale 418, nasce dalla costante formazione e dalla ventennale esperienza di Marcella Borriello: “Mi sono diplomata nel 2004 in un centro di formazione d’eccellenza: la SEM di Scafati. In seguito ho lavorato in diversi centri estetici, in proprio e come formatrice di estetiste. Ma sentivo che qualcosa mi mancava: costruire una mia clientela amica da seguire negli anni nei vari step della loro vita. Così ho deciso di realizzare il mio sogno imprenditoriale e dare forma al mio centro estetico”.

Poi prosegue: “La mia prima esperienza da imprenditrice è stata con l’apertura nel 2009 del centro estetico MEBI, presente a Torre del Greco fino al 2016. Poi la vita mi ha messo alla prova, ma ho capito che a volte la scelta migliore è quella di fermarsi, per ripartire al meglio. E proprio grazie a ciò è nato il mio attuale centro estetico: Diamond”.

Diamond Centre Estétique: la cura del corpo a 360°

Quello di Marcella non è un semplice centro estetico, ma una vera e propria beauty farm:“Oltre ai servizi di estetica di base, offriamo una vasta gamma di trattamenti di estetica evoluta con l’utilizzo di principi attivi a base di acidi, a basso peso molecolare e biotecnologici con capacità di veicolazione transdermica. Personalmente fornisco ai clienti una consulenza gratuita di circa 40-50 minuti, nella quale comprendo le criticità della singola persona, individuando un programma su misura per migliorare e arginare tali problematiche“.

La perizia di Marcella, inoltre, è affiancata da quella di altri professionisti del benessere e della salute: “Per fornire una valutazione complessiva delle criticità fisiche ed estetiche, offro nel mio centro anche la possibilità di avere una consulenza gratuita con un nutrizionista, osteopata e medico estetico”. I trattamenti forniti dal Diamond Centre Estétique sono: estetica di base, epilazione laser, criolipolisi, elettrostimolazioni ad alta intensità, linfodrenaggio pre e post operatorio, thermovacuum, elettropoparazione, finger massage, trattamento antiage, cupping terapy, biostimolazione HP, dermopigmentazione, bagno turco, vasca idromassaggio e tanti altri servizi.

Il massaggio MMM: la fusione di più tecniche per arginare diversi inestetismi

Ma soprattutto Marcella personalmente adopera il massaggio MMM: “Spesso nei centri estetici vengono proposti specifici massaggi atti ad arginare una singola criticità del corpo del cliente. Ma anche chi non è esperto sa che il nostro fisico ha diverse problematiche localizzate in diverse zone. Così ho voluto adoperare una tipologia di massaggio nella quale attuo diverse tecniche a seconda dell’inestetismo che incontro di volta in volta sulle singole parti del corpo.

MMM sta per Massaggio Muscolare Modellante ed è finalizzato a essere efficace su diverse criticità. Il vantaggio è proprio questo: poter ricorrere a più tecniche in un unico massaggio, mirate ad arginando le diverse problematiche che il corpo del cliente presenta“.

Da non sottovalutare, inoltre, è l’altissimo livello di igiene che il Diamond Centre Estétique garantisce alla clientela: “Noi teniamo tantissimo all’igiene. Sterilizziamo i piani e gli strumenti di lavoro con salviette sterilizzanti, ma soprattutto adoperiamo una sterilizzatura fatta in autoclave, dove i ferri subiscono questo processo: lavaggio ferri con spazzolatura sotto acqua corrente e sapone, disinfezione in vasca ultrasonica con dispositivi medici come l’Hospidrox, asciugatura, imbastitura e passaggio in autoclave, dove vengono abbattute eventuali situazioni virali. Tutto questo, insieme all’utilizzo di spatole monouso, è volto a evitare la trasmissione di patologie come infezioni fungine e altre, fino ad arrivare a quella più grave: il Papilloma Virus ed epatite C”.

RIEPILOGO INFO

CHI: Diamond Centre Estétique;

COSA: Estetica di base ed estetica avanzata;

DOVE: Via Nazionale, 418, Torre del Greco.