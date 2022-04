Stasera Napoli in tv, sulla Rai c’è Massimo Ranieri e su Mediaset Gigi D’Alessio

Stasera Napoli è protagonista in tv. Su Rai 1 parte il nuovo programma Ci vuole un fiore, condotto da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini in uno studio costellato di immagini di natura. Su Canale 5 debutta Big Show, il nuovo varietà del venerdì sera condotto da Enrico Papi.

Ospite sulla Rai c’è Massimo Ranieri, mentre in Mediaset ci sarà Gigi d’Alessio.

Ci vuole un fiore, nuovo show di Rai 1

Si tratta di un format che ha come tema principale i gravi problemi ambientali del nostro pianeta. Monologhi, appelli e musica a tema green.

Tra gli ospiti della serata ci saranno: Piero Angela, Arisa, Maccio Capatonda, Carlo Cottarelli, Fulminacci, Gilberto Gil, Flavio Insinna, Michela Giraud, Stefano Mancuso, Morgan, Luca Parmitano, il Premio Nobel per la Fisica del 2021 Giorgio Parisi, Massimo Ranieri, Elena Sofia Ricci, Tananai, Ornella Vanoni. Presenti anche i ragazzi del Friday for Future e molte realtà giovani, impegnate ogni giorno per cambiare il Pianeta.

Big Show, varietà di Canale 5

Alla conduzione ci sarà Enrico Papi, il programma è la versione italiana di un format inglese già andato in onda su Italia 1 qualche stagione fa con Andrea Pucci. In tutto sono previste 6 puntate.

Ogni sera Enrico Papi viene affiancato da una donna con una storia particolare che ha raggiunto un traguardo sorprendente. Ospiti della prima puntata sono Gigi D’Alessio e Alex Britti.

Big Show prevede un’orchestra, corpo di ballo, sorprese, candid camera, sketch, ospiti, giochi, collegamenti in esterna. Nel cast fisso ci sono il comico Scintilla nel ruolo di aiutante maldestro e Cristina D’Avena nell’inedita veste di inviata particolare.