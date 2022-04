Rischio salmonella, ritirati anche alcuni ovetti Kinder. Il Ministero: “Non consumateli”

Dopo il ritiro in via precauzionale anche in Italia, da parte della Ferrero, di alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons, per l’allarme salmonella legato allo stabilimento di Arlon, il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di altri prodotti ovvero i Kinder Sorpresa Maxi ‘Puffi’ e ‘Miraculous’.

Alcuni Kinder Sorpresa ritirati in Italia: la nota del Ministero della Salute

Soltanto pochi giorni fa, annunciando il richiamo precauzionale di alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons, la Ferrero aveva tranquillizzato i consumatori sottolineando: “Ferrero intende rassicurare di non aver ricevuto negli ultimi 6 mesi in Italia contatti di consumatori o reclami per indisposizione a seguito di consumo di prodotti Kinder. Ferrero rassicura inoltre che, ad oggi, nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da salmonella”.

Ad oggi il Ministero della Salute ha annunciato che sono stati ritirati dal mercato italiano anche i Kinder Sorpresa Maxi ‘Puffi’ e ‘Miraculous’ per ‘possibile presenza di salmonella’. Sono interessati dal richiamo ‘tutti i lotti fino L098L’. In più nelle avvertenze sottolinea: “Se avete acquistato questo prodotto non consumatelo. Contattate il servizio consumatori Ferrero 800 90 96 90″.

In più anche la Ferrero ha comunicato il ritiro in Italia di alcune referenze prodotte ad Arlon: “Ferrero ha anche deciso, con effetto immediato, di estendere il richiamo in Italia alle referenze Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous” – e Kinder Schoko-Bons prodotti ad Arlon”.

Intanto, nel corso delle indagini in corso relative alla contaminazione da salmonella, Ferrero ha deciso di sospendere le attività produttive presso il proprio stabilimento di Arlon, in Belgio. Tramite nota l’azienda ha sottolineato: “Ferrero rassicura che le uova di Pasqua Kinder Gran Sorpresa sul mercato italiano, in tutti i formati e caratterizzazioni, sono prodotte in Italia, ad Alba (CN), e non sono coinvolte dal richiamo”.