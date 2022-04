Il cuore di Napoli: la zuppa di cozze del Giovedì Santo gratis per i poveri

La zuppa di cozze del Giovedì Santo gratis per gli ospiti del dormitorio pubblico di Napoli. Un’inziativa possibile grazie al dono degli osperatori del CAAN, il Centro Agro Alimentare di Napoli, che hanno messo a disposizione più di un quintale di prodotti freschi, tra cui circa 50 kg tra cozze e polpi, ma anche freselle e olio piccante. La collaborazione è con il Centro di Prima Accoglienza comunale gestito dall’Assessorato alle Politiche sociali.

Una maxi fornitura che raggiungerà la struttura pubblica di via De Blasiis, a Napoli, il prossimo 14 Aprile, per la preparazione della tradizionale Zuppa di Cozze del Giovedì Santo per circa cinquanta ospiti senza dimora. Una solidarietà ampia è stata raccolta dal Comune per questo piccolo ma significativo evento, anche dall’Ipsseoa Esposito Ferraioli, istituto professionale noto sul territorio per la formazione nell’ambito del settore turistico-alberghiero. Ai fornelli, infatti, ci saranno docenti e studenti dell’Istituto professionale per l’Enogastronomia coadiuvati dallo staff della ditta ‘Vegezio. Ristorazione collettiva & Catering’ che altrettanto generosamente si è resa disponibile per questa serata.

Oltre agli ospiti parteciperanno il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune Luca Trapanese, la dirigente dell’Area Welfare Mariarosaria Cesarino, la responsabile del Cpa Raffaela Aprano, il presidente del CAAN Carmine Giordano e i consiglieri Melania Barberis e Salvatore Velotto, la Preside del Ferraioli Rita Pagano, il Presidente CNL Stefano Luciano, Valerio Vegezio di ‘Ristorazione collettiva’.

“Napoli si conferma città dal cuore grande. Come Amministrazione siamo impegnati per offrire una sistemazione dignitosa ai senza fissa dimora incrementando l’accoglienza e la disponibilità di posti letto nelle strutture del territorio. Per le festività Pasquali regaliamo un momento di serenità agli ospiti del dormitorio. La solidarietà si esprime ogni giorno anche con piccoli gesti come questo che possono avere un grande significato per chi non ha nulla. Ognuno, quindi, può e deve fare la sua parte”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“È simbolicamente molto importante per me che questa cena tradizionale sia stata offerta agli ospiti del Cpa interessato da una importante trasformazione finalizzata a migliorarne il servizio e a dare risposte più concrete rispetto all’accoglienza dei senza dimora, i cui numeri sono esponenzialmente aumentati in seguito alla pandemia e alla conseguente aumentata povertà. I posti letto attivi, che a causa del Covid erano stati ridotti drasticamente, stanno tornando verso la normalità. Abbiamo attivato inoltre un programma personalizzato di recupero dell’autonomia individuale e sociale, risvegliando o stimolando competenze professionali, reinserendo progressivamente gli utenti in realtà lavorative evidentemente a loro precluse a causa delle condizioni di marginalità che vivono”. Dichiara l’Assessore al Welfare Luca Trapanese.

“Non è la prima volta che il CAAN si distingue per iniziative di beneficenza – commentano il presidente Carmine Giordano ed i consiglieri Melania Barberis e Salvatore Velotto – ma nell’attuale scenario, con i nostri Operatori che dopo due difficili anni di pandemia si trovano adesso a fare i conti con i rincari dovuti all’emergenza Ucraina, è un gesto che assume una rilevanza ancora maggiore”.