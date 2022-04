Un terribile incidente stradale ha portato via Rincon, giocatore ex Napoli, morto all’età di 55 anni. Il centrocampista ha perso la vita dopo aver lottato tre giorni in ospedale. Tantissimi i messaggi di cordoglio, dalla nazionale colombiana al Calcio Napoli che ha ricordato la stagione azzurra di Rincon.

PINO TAGLIALATELA RICORDA RINCON

In porta nel 1994-95 c’era Pino Taglialatela che ha affidato al suo profilo Facebook un suo personale messaggio del suo compagno di squadra Rincon:

“Abbiamo passato un anno splendido insieme, hai avuto qualche problema ad ambientarti ma grazie al tuo splendido carattere sempre positivo e sorridente sei diventato uno di “famiglia” nel Napoli. È bastato poco per diventare amici, davvero poco, e lo siamo stati sempre. Voglio ricordare quella trasferta a Riga e il dopo gara in hotel a festeggiare il passaggio di turno con tutti in una stanza, tu entrasti con una parrucca bionda ridemmo fino all’alba tutti insieme e oggi tutti insieme piangiamo per darti l’ultimo saluto amico mio“.

Un amore verso il Napoli e Maradona che Rincon non ha mai dimenticato. Sul suo profilo instagram sono diversi i post in maglia azzurra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Freddy Rincon (@freddyrinconoficial)

IL MESSAGGIO DEL NAPOLI

Anche il Napoli con un tweet ha volto esprimere cordoglio per la scomparsa di Rincon:

“La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Rincon per la scomparsa del caro Freddy, calciatore azzurro nella stagione 94/95“.