Napoli è da immortalare sempre. Che sia da una delle sue strade panoramiche, dal finestrino di un aereo o dallo spazio. La bellezza della città si presta a qualsiasi scatto, con il Golfo di Napoli, il Vesuvio e i suoi vicoli caratteristici. Di giorno o di notte, il capoluogo partenopeo viene immortalo dalla stazione spaziale internazionale.

LO SCATTO DI NAPOLI DALLO SPAZIO

A diffondere la foto, ripostata su Facebook da Città della Scienza, è il divulgatore scientifico Adrian Fartade. Il Museo scientifico domanda ai suoi follower:

“Una nuova vista di Napoli, il Vesuvio, il Golfo di Napoli e dintorni, dalla Stazione Spaziale Internazionale! Ci siamo anche noi. Qual è per voi il posto da visitare per la prima volta che vedete in questa foto?“.

Nella foto scattata dallo spazio non si vede solo il cratere del Vesuvio, le sue pendici e le città nate ai suoi piedi ma anche i dintorni di Napoli. In molti hanno commentato il post come Giuseppe D’Ambrosio che scrive:

“Provate ad usare l’immaginazione e vedrete un rinoceronte. Il vesuvio il suo occhio, la penisola sorrentina il suo corno. In merito a cosa visitare assolutamente in questa zona, è difficile consigliarti ma oltre Napoli che è ricchissima di storia, monumenti, musei bellissimi ( capodimonte e MANN in primis ), ci sono assolutamente gli scavi di Pompei ed Ercolano e naturalisticamente la costiera amalfitana è impareggiabile”.

PROCIDA A FORMA DI GATTO

Anche l’isola di Procida è stata immortalata qualche tempo fa dallo spazio. La Capitale della Cultura ha mostrato la sua particolare conformazione che ricorda la figura di un gatto. Uno scatto, quello dell’astronauta giapponese Soichi Noguchi, che è diventato ben presto virale.