Visit Veneto invita a non andare al Sud: “A rischio insolazione tra qualche rovina”

Una frase pubblicata in un post di Visit Veneto, che ha scatenato non poche polemiche.

Visit Veneto, il post incriminato

“No, non sei in cima all’Acropoli di Atene, e neppure a passeggio, accaldato e a rischio insolazione tra qualche rovina della Magna Grecia. Questo è il Veneto che sa sorprendere, questo è il Museo Archeologico Concordiese di Portogruaro. La sua collezione conserva materiali provenienti quasi esclusivamente dall’antica colonia romana di Iulia Concordia, rinvenuti grazie a scoperte del tutto fortuite da parte dei ‘cavatori’ di pietre della zona. Non te lo aspettavi vero?“.

Il passaggio incriminato è “accaldato e a rischio insolazione in qualche rovina della Magna Grecia” dove in pratica si invita a visitare il Veneto e non il Sud Italia. La pagina ufficiale della Promozione turistica della Regione Veneto per promuovere un proprio museo denigra così i siti del Meridione.

Una mossa che non è piaciuta agli utenti che hanno commentato in modo negativo sotto al post di Facebook. Ricordiamo che Napoli ha il più importante museo archeologico d’Europa ed il Sud ha tantissimi musei al chiuso e altrettanto importanti, o siti all’aperto di notevole rilevanza che vale la pena visitare.