Alberto Angela tornerà a Napoli per registrare una nuova puntata di “Ulisse” sui segreti di via Partenope e dei Quartieri Spagnoli.

Alberto Angela a Napoli, il 3 maggio per Ulisse

Come riporta ilcorrieredelmezzogiorno.it, il conduttore sarà nel capoluogo partenopeo il 3 maggio prossimo per registrare una puntata che andrà in onda prossimamente su Rai Uno. Dopo il successo di “Stanotte a Napoli”, andato in onda il 25 dicembre scorso Alberto Angela tornerà qui per collezionare un nuovo record di ascolti. La notte di Natale tenne incollati alla tv oltre 4 milioni di telespettatori con quasi il 23 per cento di share.

Nel 2018 la cittadinanza onoraria

Il suo amore per la città di Napoli è ormai cosa nota, nel 2018 gli fu conferita anche la cittadinanza onoraria. “Forse -aveva detto Alberto Angela a LaRepubblica.it.– nessuno può capire Napoli meglio di un suo abitante, ma nessuno può esplorarla e finire per amarla più di un forestiero che si immerga nelle sue strade, nei suoi vicoli, nei colori dei suoi tramonti. È quello che è accaduto a me che, da forestiero appunto, ho imparato via via, nel corso degli anni, a conoscerla, a comprendere le sue mille sfumature, fino a sentirmi sempre più a mio agio, come se ad accogliermi fosse, alla fine, un amico. Un amico con i suoi pregi e i suoi difetti, ma che ti accoglie con il sorriso e con il calore della sua sincerità. Ed è questo amico di lunga data che verrà descritto in Stanotte a Napoli, che andrà in onda su Raiuno la sera di Natale“.