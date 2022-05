METEO/ Pazza primavera, vortice Mediterraneo in arrivo al Sud: dal sole ai temporali

Stando alle previsioni meteo il prossimo weekend, del 7 e 8 maggio, trascorrerà all’insegna del maltempo col rischio di temporali anche intensi soprattutto al Sud.

Meteo weekend, arriva il maltempo: rischio temporali al Sud

Secondo le stime del meteorologo Mattia Gussoni de ‘Il Meteo’, già da domani, giovedì 5 maggio, farà il suo ingresso in Italia un vortice Mediterraneo, accentuato da un fronte freddo in discesa dal Nord Europa, che condizionerà il tempo su buona parte delle Regioni anche nel fine settimana. Gli ultimi aggiornamenti sembrerebbero non lasciare dubbi: sabato e domenica sono attese insidie temporalesche in diverse zone del Paese.

In particolare nella giornata di sabato, 7 maggio, il rischio di temporali sarà molto elevato soprattutto al Centro-Sud e sulle isole maggiori. In alcuni casi le precipitazioni potrebbero rivelarsi anche intense, accompagnate da raffiche di vento o addirittura grandine. Ciò in particolare per le Regioni meridionali e soprattutto Puglia, Calabria e Sicilia.

Nessun miglioramento previsto per il giorno seguente, domenica 8 maggio, quando il vortice Mediterraneo causerà una maggior instabilità ancora una volta al Centro-Sud, specie sul versante tirrenico. Al Nord, invece, la giornata sarà più soleggiata. Come spesso accade in questo periodo dell’anno, ci sarà un’alternanza tra precipitazioni e schiarite.

Il maltempo, tuttavia, dovrebbe rappresentare soltanto una parentesi temporanea. Stando alle prime proiezioni già verso metà mese dovremmo fare i conti con la prima ondata di calore della stagione. Come preannunciato dai meteorologi, infatti, maggio quest’anno potrebbe rivelarsi più caldo del normale.