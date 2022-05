NUOVA ORDINANZA DI DE LUCA/ Mascherina a lavoro: dove è obbligatorio usarla

Permane l’obbligo dell’uso delle mascherine sui luoghi di lavoro in Campania. È in corso di pubblicazione un provvedimento, firmato dal Presidente Vincenzo De Luca, in cui si richiamano tutti i datori di lavoro dei settori sia pubblico che privato all’osservanza delle norme di prevenzione sanitaria, in particolare riferite all’uso delle mascherine.

Sulla base di quanto previsto nel provvedimento – comunica la Regione Campania – fino al 15 giugno 2022, i titolari degli esercizi commerciali e di attività produttive, compresi gli alberghi, i ristoranti e i bar, sono tenuti ad assicurare il rispetto da parte del relativo personale del protocollo di sicurezza che impone l’uso delle mascherine in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, quali i luoghi di riunione, le mense e le cucine.

Mascherina a lavoro: dov’è obbligatoria

L’uso della mascherina in Campania sui luoghi di lavoro resta dunque fortemente raccomandato, ma obbligatorio in tutte quelle circostanze dove l’occasione di contagio è potenzialmente maggiore, ossia negli spazi condivisi e nelle stanze o luoghi occupati da più persone. La mascherina è obbligatoria in ogni caso negli ospedali, nelle cliniche e nelle strutture di carattere sanitario.