Bimbo si allontana da casa e si perde, ritrovato dalla polizia: era da solo nel treno

Napoli – Si è conclusa con un lieto fine la vicenda del bambino di soli 8 anni che, nel pomeriggio di ieri, si è allontanato dalla sua abitazione per poi perdersi: gli agenti della Polizia Ferroviaria lo hanno ritrovato nella stazione di piazza Garibaldi. A renderlo noto è ‘Il Mattino’.

Verso le ore 20:00 circa nella sala operativa del compartimento della Polizia Ferroviaria è giunta la nota di ricerca di un bambino, di soli 8 anni, improvvisamente scomparso dalla sua abitazione in provincia di Napoli. A sporgere denuncia presso la locale stazione dei carabinieri sono stati i genitori del piccolo.

A seguito della segnalazione il capotreno del treno metropolitano partito da Pozzuoli, diretto verso San Giovanni – Barra, essendosi accorto della presenza a bordo di un minore non accompagnato ha allertato gli agenti. Questi ultimi hanno atteso l’arrivo del treno in questione alla stazione di piazza Garibaldi per recuperare il bambino.

Il piccolo è stato prelevato dalla pattuglia della Polfer accorsa sul posto. Gli agenti hanno provveduto a nutrirlo e tranquillizzarlo in attesa dell’arrivo dei genitori che, nel frattempo, sono stati convocati sul posto. Il bambino ha raccontato di essersi allontanato dalla sua casa finendo per perdersi involontariamente.