E’ tornata nelle acque campane la Royal Clipper, una delle navi a vela più lussuose e grandi del mondo, avvistata in queste ultime ore tra il Golfo di Napoli, in navigazione verso Sorrento, e la Costiera Amalfitana. Un vero e proprio spettacolo per coloro che sono riusciti ad ammirarla.

Royal Clipper avvistata tra Sorrento e la Costiera Amalfitana

La Royal Clipper ha una lunghezza di 134 metri, una larghezza di 16 ed è dotata di 5 alberi. E’ in grado di navigare completamente a vela (è capace di spiegarne ben 42) ma dispone anche di due motori diesel. Ha 106 membri d’equipaggio e dispone di 114 cabine in grado di ospitare un massimo di 227 passeggeri. E’ dotata di bar, ristorante, tre piscine e un ponte scoperto di 1760 mq.

Varata nel 2000, nel 2011 è stata ufficialmente ha ottenuto il Guinness dei primati come nave a vele quadre più grande del mondo. Nel 2019, tuttavia, il record è stato battuto dal Flying Clipper che ha preso il suo posto come nuova ammiraglia del gruppo Star Clippers, ma la Royal resta ugualmente sul podio.

Nel luglio del 2019 aveva già navigato le acque della Costiera Amalfitana fino ad arrivare al Golfo di Napoli per una sosta all’isola di Capri. Si tratta di un vero e proprio capolavoro dell’ingegneria e del design che continua a prediligere la bellezza del nostro territorio.