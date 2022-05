Scritte e oscenità sui cavalli di Piazza del Plebiscito: puliti dagli Angeli del Bello

Puliti i basamenti di marmo delle statue equestri di Piazza del Plebiscito. I monumenti, che rappresentano re Carlo di Borbone e Ferdinando I di Borbone, sovrani di Napoli e Sicilia (poi Regno delle Due Sicilie), erano stati nuovamente imbrattati dalle scritte lasciate da vandali e ragazzini nonostante siano circondati da recinti. A ripristinare il bianco originario sono stati gli Angeli del Bello.

I volontari si sono riuniti questa mattina e nel giro di qualche ora hanno completato il lavoro. Si tratta di restauratori che in maniera volontaria si prestano per restituire decoro ai monumenti cittadini, utilizzando le tecniche più idonee a rimuovere inchiostro e vernici senza danneggiare i materiali che compongono le opere d’arte. Interventi improvvisati, infatti, possono essere addirittura più dannosi dei vandali.

Sono ormai diversi anni che gli Angeli del Bello operano a Napoli. Nel 2019 per esempio applicarono un protettivo anti-spray per tutelare il Campanile di San Lorenzo da interventi dannosi. Per l’occasione fu utilizzato anche un laser blaster per la rimozione delle scritte, uno strumento tecnologico e non invasivo nei confronti della pietra, in grado di pulirla senza andare ad intaccare l’integrità del monumento.