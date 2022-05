Ieri sera è andata in onda la finale di Amici. Un’edizione che ha visto sfidarsi per la vittoria finale il vincitore del circuito canto (Luigi) e quello del circuito danza (Michele). Ad avere la meglio è stato il cantautore che si è portato a casa il premio di 150 mila euro ottenendo il 76% delle preferenze.

AMICI, IL CASERTANO MICHELE VINCE IL CIRCUITO DANZA

A Michele Esposito, nato a Teverola (in provincia di Caserta) nel 2000 e poi emigrato in Svizzera per ballare, è andato un premio di 50 mila per aver battuto Serena al televoto (61% contro il 39%) ed essere rimasto come ultimo ballerino in gara. A questa cifra si sommano i 7 mila euro donati dal premio dello sponsor Marlù. Michele è entrato nella scuola fortemente voluto dalla maestra Alessandra Celentano che lo ha sempre supportato ed esaltato le sue qualità. Michele ha iniziato a ballare da giovanissimo e grazie alla vittoria di molti premi e borse di studio è riuscito ad aiutare economicamente la propria famiglia. Una vita difficile per il giovane che ha vissuto da solo a Zurigo per seguire il proprio sogno, quello i ballare ad alti livelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

IL MESSAGGIO DI BOLLE

In finale è poi arrivato un importante riconoscimento per Michele. In un video Roberto Bolle lo ha infatti inviato a ballare con lui durante la giornata dedicata alla danza, la On Dance, che si terrà al Castello Sforzesco di Milano.

“Voglio fare un grande in bocca al lupo a Michele che sta portando la danza e la danza classica in maniera eccellente in questa edizione di Amici e in questa finale. E lo voglio invitare a ballare al final show di On Dance il 5 settembre a Milano. Anche io ballerò su quel palco quindi condivideremo il palcoscenico e questa meravigliosa esperienza“.