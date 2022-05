Mare Fuori 3 si farà, iniziate le riprese: anticipazioni e quando andrà in onda

Sono iniziate le riprese di Mare Fuori 3, la fiction di Rai 2 incentrata sulle vicissitudini dei ragazzi del carcere minorile di Nisida che continua ad appassionare migliaia di telespettatori. I protagonisti sono attualmente impegnati sul set per la terza stagione che dovrebbe andare in onda il prossimo inverno.

Iniziate le riprese di Mare Fuori 3

“Sono ufficialmente iniziate le riprese di Mare Fuori – Terza stagione” – si legge sui canali social di Picomedia, la casa di produzione che, in collaborazione con Rai Fiction, si occupa della serie. Due le foto pubblicate: in una si mostra un ciak in azione, nell’altra il volto di Cardiotrap, uno dei grandi protagonisti delle precedenti stagioni.

Al centro della scena continuerà ad esserci il territorio partenopeo: oltre al carcere di Nisida, alcune scene metteranno in risalto anche altri luoghi della città. C’è già grande attesa per la messa in onda delle nuove puntate che probabilmente vedremo in televisione tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023.

L’ultima puntata della seconda stagione, trasmessa lo scorso dicembre, si era rivelata non priva di colpi di scena: dal dolore di Carmine per la perdita di Nina al tentativo di Filippo di recuperare il suo rapporto con Naditza, arrivando a portarla via dalla chiesa dove avrebbe dovuto sposarsi.

Sulla scia del gran finale di stagione, quasi sicuramente anche la prossima stagione darà risalto al tema dell’amore: i protagonisti non solo avranno modo di capire chi sono stati e chi vorranno essere ma nel cammino verso la vita adulta sperimenteranno anche il potere dei propri sentimenti.