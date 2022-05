Made in Sud, tornano insieme sul palco Lorella e Clementino: ascolti ancora in calo

Si conferma il trend negativo per Made in Sud che, a differenza delle precedenti edizioni, sembra non appassionare il pubblico: stando ai dati degli ascolti, anche nella serata di ieri, 16 maggio 2022, la trasmissione non ha raggiunto il milione di telespettatori registrando un ulteriore, seppur lieve, calo di share.

Made in Sud, ascolti del 16 maggio 2022: ancora share in calo

A vincere la serata degli ascolti è ‘A muso duro’, di Rai 1, con 4.190.000 spettatori pari al 21,91% di share, seguita da ‘L’isola dei famosi’, su Canale 5, con 2.332.000 spettatori e 17,73% di share. ‘Report’, su Rai 3, e ‘Fast and Furious 6’, su Italia 1, registrano rispettivamente il 7,29% e il 6,63% di share.

‘Made in Sud’, su Rai 2, è stato visto da 881.000 spettatori, ottenendo il 5,28% di share. Un risultato ancora in calo rispetto alla precedente puntata che registrata il 5,5% di share con 932.000 telespettatori. Le prime tre puntate, invece, avevano raggiunto rispettivamente l’8,2%, il 6% e il 5,6% di share, a conferma di un andamento in progressivo calo.

A differenza delle ultime due puntate, che hanno visto l’assenza prima di Clementino poi della coppia Boccia-Casagrande causa covid, il trio di conduttori è tornato compatto sul palco per annunciare le esibizioni dei comici ma nemmeno questo ritorno è riuscito a far decollare gli ascolti.