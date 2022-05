Lutto cittadino a Nusco, in provincia di Avellino, per la morte dell’ex premier Ciriaco De Mita: i funerali si terranno nel pomeriggio di oggi, nella chiesa di Sant’Amato, in presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Lutto cittadino a Nusco per De Mita: oggi i funerali

Si è spento ieri mattina, all’età di 94 anni, nella casa di cura Villa dei Pini a Nusco. Lo scorso febbraio, infatti, era stato operato per la rottura del femore dopo una caduta in casa. Soltanto due mesi dopo fu ricoverato nuovamente a seguito di un’ischemia.

Il Comune di Nusco ha annunciato il lutto cittadino per le giornate del 27 e del 28 maggio. L’ordinanza prevede la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, la partecipazione dell’amministrazione comunale alla cerimonia pubblica con gonfalone e l’esposizione nella sede comunale della bandiera a mezz’asta.

Anche le manifestazioni civili previste per il giorno 28 maggio, in occasione della festività del Santo patrono, compresa la fiera della mattina, risultano sospese. L’ultimo saluto all’ex Premier è previsto oggi alle ore 18:30, con le esequie che si terranno presso la chiesa di Sant’Amato.

A seguito del decesso, la salma è stata trasferita nella villa di famiglia, alla periferia di Nusco, dove in molti sono accorsi per omaggiarlo e porgere le proprie condoglianze a moglie e figli che hanno deciso di allestire proprio lì la camera ardente.