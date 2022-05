Mascherina dal 15 giugno: dove sarà obbligatorio continuare a indossarla

Mancano poche più di due settimane per raggiungere la data del 15 giugno, quando l’obbligo di indossare la mascherina verrà meno quasi dappertutto. Solo negli ospedali e nelle Rsa dovrà continuare ad essere indossata con ogni probabilità, e forse anche a scuola. Per quanto riguarda gli istituti scolastici, infatti, la legge ha disposto il permanere dell’obbligo fino al termine dell’anno scolastico, dunque in teoria fino al completamento degli esami di maturità e di terza media: solo un intervento del Governo può far decadere l’obbligo e consentire a insegnanti, studenti e personale Ata di non portare la mascherina.

Mascherina sul luogo lavoro

Discorso leggermente diverso riguarda i luoghi di lavoro, dove bisogna distinguere tra settore pubblico e privato. Circa i lavoratori pubblici, il Governo è già intervenuto introducendo solo la raccomandazione di indossare la mascherina al chiuso. Nel settore privato permane l’obbligo di indossare i dispositivi, sia all’aperto che al chiuso, fino alla revisione degli accordi presi con le parti sociali quando sono stati approvati i protocolli Covid.

Le regole fino al 15 giugno

Fino al 15 giugno indossare la mascherina è obbligatorio anche nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, eccetto nelle stazioni e negli aeroporti; durante gli spettacoli teatrali, cinematografici e musicali al chiuso; durante gli eventi sportivi al chiuso; all’interno di locali di intrattenimento musicali e simili sempre al chiuso.