Ha sconvolto l’intera cittadinanza di Recale la morte di Elio Russo, il 32enne trovato privo di vita in un campo di mais nel Casertano, e in molti hanno affidato ai social il loro dolore per l’improvvisa perdita come la sua ex moglie, nonché madre dei suoi due figli, che a poche ore dalla tragica notizia ha scritto per lui una struggente lettera.

Recale piange Elio Russo: il dolore dell’ex moglie

Dal post della donna, diffuso sui social, si legge: “E’ notte fonda, queste sono le nostre ultime foto insieme. Noi e quel rapporto che non abbiamo mai spezzato, lo era solo per la legge. Venerdì eri a casa mia, ci uscivi ed entravi come se non ci fossimo mai lasciati. Ci prendevamo in giro sempre, ci sentivamo anche 20 volte al giorno quando volevi parlare di qualcosa e solo Dio sa quanto sono arrabbiata che non mi hai raccontato nulla”.

“Quel legame non si è mai rotto e mai si romperà perché ricordati liò (come ti chiamavamo io e i bambini per giocare) sarai sempre parte di noi. Gli amori possono finire ma il bene rimarrà sempre e noi lo sapevamo. Ora ti chiedo solo una cosa, veglia sempre sui tuoi piccoli”.

“Ti assicuro ora e per sempre che il tuo ricordo rimarrà vivo per sempre e non ci sarà un solo istante che non gli parlerò di te perché eri un padre d’oro. Era un anno che ci eravamo lasciati ma l’armonia e la complicità non era mai finita. Aiutami solo ad affrontare queste notti e se vuoi vienimi a trovare nei sogni che ho da dirti due cose”.

“Rileggo quei messaggi che ci scambiavamo col ricordo di te per sempre in noi. Buon viaggio liò, sarai per sempre parte di noi. Non preoccuparti che mi hai lasciato il tuo clone. Buon viaggio papino, come ti chiamavano i tuoi bambini”.

Elio era molto conosciuto in zona e faceva parte dell’associazione Accollatori di Sant’Antimo. Non sono state ancora chiarite le cause della morte ma sul suo corpo sono state rinvenute alcune ferite che sembrerebbero compatibili con una o più cadute. Al momento, tuttavia, nessuna pista è esclusa e bisognerà attendere i risultati dell’autopsia.