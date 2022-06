Le Vele d’Epoca nel Golfo di Napoli: c’è anche lo yacht che ospitò Marilyn Monroe

Dopo due anni, dal 23 al 26 giugno torna la manifestazione ‘Le Vele d’Epoca’ con il passaggio di magiche imbarcazioni nel Golfo di Napoli che raggiungeranno, per la prima volta, anche l’isola di Capri. Si tratta della diciannovesima edizione della regata internazionale per vele classiche che, negli anni scorsi, ha avuto grandissimo riscontro.

Vele d’Epoca a Napoli e Capri

La manifestazione velica, organizzata dal 2004 dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia, aprirà l’estate partenopea con l’eleganza e il fascino della vela e degli yacht che hanno scritto pagine di storia della marineria internazionale. Le regate quest’anno sono organizzate insieme allo Yacht Club Capri che per la prima volta in assoluto ospiterà le ‘signore del mare’, imbarcazioni in legno con un secolo di vita.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nei saloni del RYCC Savoia in presenza di Fabrizio Cattaneo della Volta (presidente del circolo organizzatore), Michele Fortunato (vicepresidente YC Capri), Antonietta De Falco (consigliere FIV) e l’Ammiraglio Giuseppe Abbamonte (comandante del Comando Logistico della Marina Militare).

Le regate si svolgeranno nel Golfo partenopeo, dopo ben due anni di stop, con base al Circolo Savoia, presso il porto di Santa Lucia. Sara proprio lì che gli equipaggi si registreranno nella giornata del 22 giugno per poi dare il via, il giorno successivo, alla regata costiera da Napoli a Capri.

Giunti sull’isola azzurra gli equipaggi vi trascorreranno la notte tra eventi e crew party prima di ripartire venerdì 24 per dirigersi nuovamente presso il porto di Santa Lucia. Il sabato sarà dedicato ad una regata al largo di Castel dell’Ovo mentre la domenica si partirà alla volta di Pozzuoli con rientro ancora a Napoli.

Tra gli yacht presenti alla manifestazione spiccano Manitou, già in passato visto all’ombra del Vesuvio, conosciuta come ‘Casa Bianca galleggiante’ in quanto negli anni Sessanta era l’imbarcazione presidenziale di John F. Kennedy ed ospitò anche Marilyn Monroe. La Marina Militare sarà presente con Artica II, Calypso e Grifone mentre il Circolo Savoia con Pilgrim, appartenuto a Pippo Dalla Vecchia, Finola di Klaus Schuwerk, l’architetto tedesco innamorato di Napoli, e Don Quijote dell’avvocato Lodovico Visone.

Ai nastri di partenza anche Voscià di Giancarlo Lodigiani, Crivizza di Gigi Rolandi e Cadamà, di Andrea Brigatti, che è il primo maxi-yacht attrezzato per far vivere l’esperienza delle regate ai disabili in carrozzina. Gli yachts saranno inclusi nelle categorie Yachts d’epoca (costruiti prima del 1950) e Yachts classici (costruiti prima del 1976).

L’evento ha i patrocini di Marina Militare, Comune di Napoli e Comune di Capri e si svolge con la collaborazione di Associazione Italiana Vele d’Epoca (AIVE), Sezione Velica Marina Militare (SVMM), V Zona Federazione Italiana Vela (FIV) e Marina di Capri.