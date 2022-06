Maltempo a Napoli, acqua marrone di liquami e puzza di fogna a Posillipo e via Partenope

Il temporale che si è abbattuto ieri pomeriggio a Napoli e provincia ha provocato allagamenti e disagi in particolare nella zona orientale del capoluogo e lungo via Posillipo.

Maltempo a Napoli, acqua marrone in mare

Allagamenti segnalati pure nel Napoletano, in particolare a Cicciano, come si evince da un video pubblicato sui social dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli. In via Partenope lo stesso Borrelli segnala la presenza di una chiazza marrone di liquami in mare.

“Strade allagate con fiumi di plastica e spazzatura. Addirittura bidoni della raccolta dei rifiuti che percorrono “navigando” intere zone delle città come è avvenuto a Cicciano uno dei comuni più colpiti dalla pioggia” dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “A Posillipo la situazione è critica. C’è una puzza di fogna ovunque. A Via Partenope si è formata una chiazza marrone di liquami in mare. Ecco cosa comporta non pulire le caditoie e abbandonare rifiuti per strada” continua il consigliere della I municipalità Lorenzo Pascucci con Borrelli.

Strade allagate, scuolabus si blocca

In via Cupa Grande a Napoli, uno scuolabus si è bloccato a causa della strada allagata ed è stato trascinato dal carro attrezzi. Allagamenti anche nel Beneventano e nell’Avellinese, dove la Protezione Civile ha richiesto l’intervento di volontari anche da Napoli. Case allagate e strade trasformate in fiumi.

