Mare da sogno a Napoli, parte la navetta da Posillipo a Marechiaro: gli orari

Napoli – Parte domani, 15 giugno, il servizio navetta predisposto dall’ANM per collegare Capo Posillipo a Marechiaro. Un modo per consentire ai cittadini di raggiungere comodamente le splendide località partenopee dalle acque cristalline.

Parte la navetta da Capo Posillipo a Marechiaro

Si tratta di un minibus da 40 posti pienamente attivo da domani. Il servizio sarà effettuato tutti i giorni, fino alla fine del mese di agosto, con corse in partenza ogni 30 minuti e in grado di coprire l’intero arco della giornata: la prima è prevista alle ore 8:00, l’ultima alle ore 20:00.

“Manteniamo la promessa fatta ai cittadini ed alla municipalità. La navetta costituisce un significativo ausilio pubblico per gli abitanti della zona di Marechiaro e per i cittadini che andranno al mare, limitando il traffico in una zona particolarmente sensibile” – ha commentato l’assessore alla mobilità Edoardo Cosenza.

La navetta parte da Capo Posillipo (stazionamento) e giunge a Marechiaro passando per discesa Coroglio, quindi torna allo stazionamento percorrendo lo stesso tragitto. Di seguito gli orari resi noti dall’Anm:

09:00 – 09:30

10:00 – 10:30

11:00 – 11:30

12:00 – 12:30

13:00 – 13:30

14:00 – 14:30

15:00 – 15:30

16:00 – 16:30

17:00 – 17:30

18:00 – 18:30

19:00 – 19:30

20:00.

Gli stessi orari saranno osservati sia nei giorni feriali che festivi, compreso il weekend. Un servizio utile all’intera cittadinanza considerando il fatto che dal 7 maggio è ormai attivo il varco della ZTL Marechiaro che, fino al prossimo 25 settembre, vieterà la discesa al mare di veicoli e motocicli secondo modalità diverse a seconda del periodo, dei giorni e degli orari.