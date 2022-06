Torna il tema della castità in Vaticano. È stato infatti pubblicato un documento dal titolo ‘Itinerari Catecumenali per la vita matrimoniale – dicastero per i laici, la famiglia e la vita’ che contiene tutta una serie di raccomandazioni per le giovani coppie che vogliono far durare le loro nozze.

IL VATICANO CONSIGLIA LA CASTITA’ PER LE GIOVANI COPPIE

I matrimoni infatti sono sempre più in crisi e la Chiesa cerca di correre ai ripari:

“Il numero sempre più ridotto di persone che in generale si sposano, ma anche e soprattutto la breve durata dei matrimoni anche sacramentali, così come il problema della validità dei matrimoni celebrati, costituiscono una sfida urgente, che mette in gioco la realizzazione e la felicità di tanti fedeli laici nel mondo“.

Una delle possibili soluzioni è il ritorno alla castità e non lasciarsi travolgere dal piacere della carne:

“Non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa di proporre la preziosa virtù della castità, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune. Vale la pena di aiutare i giovani sposi a saper trovare il tempo per approfondire la loro amicizia e per accogliere la grazia di Dio. Certamente la castità prematrimoniale favorisce questo percorso. Anche nel caso in cui ci si trovasse a parlare a coppie conviventi, non è mai inutile parlare della virtù della castità“.

LE PAROLE DEL PAPA

Oggi il Papa ha parlato dei suoi ultimi acciacchi che lo costringono a camminare con un bastone e della vita:

“La vita sempre è preziosa, anche quando si sta spegnendo. Una società è veramente accogliente nei confronti della vita quando riconosce che essa è preziosa anche nell’anzianità, nella disabilità, nella malattia grave e quando si sta spegnendo“.