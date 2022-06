Trenitalia, i cani e i gatti viaggiano gratis sui treni per tutta l’estate

Cani di piccola taglia, gatti e altri animali domestici, possono viaggiare gratuitamente sui treni, in un trasportino di dimensioni massime 70x30x50.

Trenitalia, cani e gatti gratis sui treni

Però anche i cani più grandi possono accompagnare il padrone in viaggio. Ogni passeggero può viaggiare con un cane di qualsiasi taglia, con il relativo biglietto di seconda classe/standard per la tratta desiderata, purché tenuto al guinzaglio e munito di museruola.

Per viaggi fino al 15/09/2022, il biglietto del tuo cane per viaggiare sui treni Frecce e Intercity è gratuito. Mentre per viaggi a partire dal 16/09/2022 puoi acquistare il biglietto per il tuo cane a soli 5 euro per viaggiare dalla domenica al venerdì, e a solo 1 euro per viaggiare il sabato!

Dove e come acquistare il biglietto

Per emettere il biglietto per il tuo cane di grande taglia su sito ed app, seleziona il tuo treno, scegli l’offerta e, prima del pagamento, aggiungi il servizio “Viaggia con il tuo cane”. Potrai visualizzare direttamente il prezzo del biglietto per il cane e aggiungerlo al carrello. Puoi emettere il biglietto anche presso le biglietterie di stazione, le self service, le agenzie di viaggio abilitate o chiamando il Call Center.

Attenzione: bisogna portare con se il certificato di iscrizione all’anagrafe canina e il libretto sanitario del proprio cane, obbligatori per viaggiare.

Ogni passeggero può viaggiare con un cane di qualsiasi taglia, purché tenuto al guinzaglio, munito di museruola e con il relativo biglietto per i cani sulla tratta desiderata, su:

sui treni Intercity ed Intercity Notte sia in prima che in seconda classe;

sui treni Frecciabianca, Frecciarossa e Frecciargento, in prima e seconda classe e nei livelli di servizio Business e Standard. Sono esclusi il livello di servizio Executive, Premium, la Working Area, l’Area del silenzio e i salottini;

sui treni Regionali

nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette e nelle vetture Excelsior, per compartimenti acquistati per intero.

Il cane guida per le persone non vedenti viaggia gratuitamente su tutti i treni senza alcun obbligo.

