A Napoli il coro “Sei bellissima” per Vanessa: la risposta più bella contro le critiche

Napoli – Durante il concerto di Gigi D’Alessio, il pubblico partenopeo ha accolto Vanessa Incontrada sulle note di Sei bellissima, celebre brano di Loredana Bertè, dando una risposta esemplare alle polemiche circolate in questi giorni sull’aspetto fisico della showgirl.

Napoli, al concerto di Gigi un coro per Vanessa Incontrada

Ha fatto il suo ingresso in scena e ha salutato il popolo napoletano con un grande sorriso. Subito, dalla platea, è partito il coro “Sei bellissima”, un modo bello e pulito per porsi al fianco di Vanessa, difendendola dalla pioggia di polemiche che si è scatenata sul web di recente, a seguito dell’uscita di una foto che la ritrae al mare.

Lo stesso Gigi, probabilmente per smorzare le critiche facendo dell’ironia, ha salutato calorosamente la collega, poi le ha offerto un piatto di mozzarella: “Se non la mangi a Napoli non la puoi mangiare da nessuna parte. Questa è la vera mozzarella”.

Vanessa ha recitato una poesia sull’amicizia, di una poetessa australiana, e ha parlato del suo rapporto con Gigi: “Noi ci siamo conosciuti tre anni fa, abbiamo fatto un programma insieme. Da allora Gigi non è diventato solo un collega ma anche un grande amico. In tre anni son successe delle cose, anche nella vita privata, e Gigi mi è stato molto vicino”.

Di qui la risposta di Gigi che, sulla scia dell’affetto dimostrato dal suo caloroso pubblico, rivolgendosi all’amica ha dichiarato: “Vanessa è impossibile non volerti bene”. L’evento, trasmesso in diretta sulla Rai, ha registrato un boom di ascolti attestandosi come il programma più visto della serata.