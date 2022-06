METEO/ Arriva Caronte, il caldo sarà infernale: temperature fino a 42° al Sud

Dopo Hannibal e Scipione, stando alle previsioni meteo, un vero e proprio caldo infernale investirà il nostro Paese con l’arrivo di Caronte. Si tratta del terzo e durissimo anticiclone africano dell’estate 2022 che darà il via ad una delle settimane più calde di sempre.

Meteo, caldo infernale con l’anticiclone Caronte

Caronte, dal nome del guardiano dell’inferno dantesco, ci traghetterà direttamente nel cuore dell’estate facendo schizzare ulteriormente i termometri. L’Italia, dunque, si avvia a trascorrere una delle settimane più calde di sempre per il mese di giugno e in assoluto della stagione estiva.

Stando all’ultimo aggiornamento de Il Meteo, già tra martedì e mercoledì, 21 e 22 giugno, l’anticiclone avanzerà nelle Regioni del Centro-Nord e sulle isole dove si registreranno temperature davvero bollenti: si potranno toccare addirittura i 41 gradi. Da giovedì, 23 giugno, l’ondata di caldo si sposterà verso il Sud, con picchi di 42 gradi in diverse Regioni meridionali. Non mancheranno, soprattutto al Centro-Nord, temporali di calore.

Temperature africane dovrebbero caratterizzare anche il weekend e la prossima settimana. L’anticiclone africano, infatti, potrebbe accompagnarci anche per l’ultima settimana di giugno, con temperature fortemente sopra la media. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti. Del resto già le prime proiezioni per la stagione estiva avevano preannunciato l’arrivo di un caldo eccezionale per i mesi da maggio ad agosto.