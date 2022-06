C’è una spiaggia campana tra le più belle d’Europa: è il paradiso degli innamorati

L’Ente della Commissione Ue per la promozione del turismo, European Best Destinations, ha stilato la classifica delle 22 spiagge europee più belle in assoluto: tra queste spicca una perla della Campania, la spiaggia di Cauco, in Costiera Amalfitana.

A capeggiare la classifica è la spiaggia dorata di Porto Santo, in Portogallo, seguita da Bolonia, in Spagna. L’Italia conquista ben 7 posizioni tra i luoghi paradisiaci più apprezzati a livello europeo: ai primi posti ci sono Cala Goritzé (Sardegna) e Baia delle Zagare (Puglia), seguite dalle spiagge dei Cavoli e della Sorgente (Isola d’Elba), Cala dei Gabbiani e spiaggia di Cala Cipolla (Sardegna), spiaggia di Cauco (Campania).

La spiaggia di Cauco, situata ad Erchie, una frazione di Maiori, è una spiaggia caratterizzata da sabbia e ghiaia, bagnata da un mare cristallino e limpido. E’ considerata una delle spiagge più belle non solo d’Italia ma di tutta Europa.

Nella descrizione di European Best Destinations si legge: “Quest’estate scopri la Costiera Amalfitana per una vacanza sulle spiagge più belle d’Italia . Positano, Amalfi, Sorrento, Ravello, Praiano, Maiori, Minori…le più belle perle nascoste d’Italia si trovano sulla Costiera Amalfitana. Vieni a vivere la dolce vita e assapora un momento di puro ozio”.

“La Spiaggia del Cauco è una spiaggia segreta e tranquilla. Viene anche chiamata Spiaggia degli Innamorati dalla gente del posto. È in assoluto una delle spiagge più belle della Costiera Amalfitana. Fermati, noleggia un pedalò o una canoa e goditi un momento senza tempo sulla tua piccola spiaggia quasi privata. Quest’anno scopri le più belle spiagge e calette nascoste della Costiera Amalfitana”.

Del resto non è la prima volta che il portale turistico aveva esaltato le bellezze della Costiera Amalfitana: Positano, ad esempio, è rientrata tra le 11 città italiane più belle da visitare ed è stata definita una delle mete più romantiche d’Europa.