Una buona notizia arriva per tutti quelli che da Napoli devono partire con l’areo da Fiumicino. Frecciarossa ha infatti pensato ad un collegamento diretto da Piazza Garibaldi all’aeroporto romano, un modo per velocizzare il trasporto.

FRECCIAROSSA, ARRIVA IL COLLEGAMENTO DIRETTO FIUMICINO AEROPORTO-NAPOLI CENTRALE

A renderlo noto è la compagnia ferroviaria in un comunicato nel quale vengono spiegate le novità in vigore da ieri, venerdì 25 giugno:

“Così come già era stato annunciato durante la presentazione della Trenitalia Summer Experience, tre nuovi collegamenti Frecciarossa si aggiungono alle Frecce da e per Venezia, Padova, Bologna, Firenze e Roma, ai Leonardo Express diretti fra Fiumicino e Roma Termini e ai numerosi collegamenti regionali della linea FL1 Fiumicino Aeroporto – Roma – Orte.

Nel dettaglio, i passeggeri possono già acquistare su tutti i canali di vendita di Trenitalia i collegamenti Frecciarossa da e per Napoli Centrale – una novità assoluta il collegamento diretto con il capoluogo campano – e un collegamento originario da Firenze che consente l’arrivo a Fiumicino Aeroporto nelle prime ore della mattina:

Frecciarossa 8335 Fiumicino Aeroporto 9.38 – Napoli Centrale 11.33;

Frecciarossa 8334 Napoli Centrale 5.45 – Fiumicino Aeroporto 7.52;

Frecciarossa 9591 Firenze Santa Maria Novella 07.05 – Fiumicino Aeroporto 09.22“.

I MOTIVI DELLA SCELTA

“I collegamenti e gli orari sono stati studiati insieme ad Aeroporti di Roma per individuare la migliore integrazione tra le Frecce di Trenitalia e i voli intercontinentali in arrivo e in partenza dal principale scalo aeroportuale romano. L’attivazione dei nuovi collegamenti rientra nell’accordo sottoscritto da Ferrovie dello Stato Italiane e Aeroporti di Roma per sviluppare l’intermodalità sostenibile e l’integrazione fra treno e aereo. Una missione, quella di una migliore unione fra mezzi di trasporto collettivi e condivisi, al centro delle attività del Polo Passeggeri del Gruppo FS che mette insieme tutte le società di trasporto del Gruppo e di cui Trenitalia è capofila. I nuovi Frecciarossa sono parte integrante dell’esperienza di viaggio che Trenitalia vuole offrire ai propri passeggeri anche unendo le tre porte di accesso del Paese, stazioni ferroviarie, aeroporti e porti, e proseguirà attraverso la sperimentazione del check-in passeggeri e bagagli direttamente nella stazione ferroviaria di partenza“.