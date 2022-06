Oltre cento anni di storia da quando fu inventata a Napoli la pizza. Le mode cambiano, gli stili di vita pure, le pietanze, ma per il popolo partenopeo la pizza rimane l’ alimento più amato. Il suo inconfondibile sapore è apprezzato in tutta Italia e anche gli stranieri ne assaporano voracemente il gusto quando si trovano a passare da queste parti. La pizza napoletana rappresenta un simbolo quasi sacro di identificazione naturale tra il territorio ed il suo popolo. Non a caso esistono 12 pizzerie che vantano una longevità di almeno 100 anni. 11 a Napoli e 1 nel Basso Lazio. Tutte queste attività si sono riunite in una associazione dal nome UPSN (Unione Pizzerie Storiche Napoletane).

PIZZERIE LE CENTENARIE. LA MISSIONE

Sul sito ufficiale dell’associazione è possibile leggere la mission. Si legge:

“Si prefigge l’obiettivo di salvaguardare la vera identità della pizza napoletana e di tutelarne le modalità di preparazione. Costituita il 13 dicembre 2016, l’UPSN “Le Centenarie” mette insieme la storia di tante famiglie napoletane da sempre dedite, con la loro attività, a diffondere e a difendere il concetto di vera pizza napoletana, unendo la tradizione con l’identificazione del popolo partenopeo con uno dei suoi prodotti più famosi nel mondo”.

PIZZERIE LE CENTENARIE. COME FANNE PARTE

Per far parte dell’associazione sono necessari due requisiti:

Appartenere a una famiglia che esercita un’attività di pizzeria o friggitoria da oltre 100 anni.

Ristorante, pizzeria o friggitoria, che deve essere aperto da più di 100 anni. Il discorso vale anche se la sede è cambiata, purché la famiglia che l’ha gestita sia in attività da 100 anni e abbia lavorato con continuità dal capostipite fino ai discendenti. Se si possiedono entrambi i requisiti, si può fare domanda per entrare nell’UPSN Le Centenaria.

LE CENTENARIE. QUALI SONO E GLI INDIRIZZI:

Di seguito i nomi delle pizzerie centenarie:

Antica Pizzeria Port’Alba, via Port’Alba 18 Napoli.

Ristorante Pizzeria Mattozzi dal 1833: Piazza Carità 2, Napoli.

Pizzeria Capasso a Porta San Gennaro dal 1847. Via Porta San Gennaro 2. Napoli

Lombardi dal 1892. Via Foria 12-14. Napoli

L’Antica Pizzeria da Michele. Via Cesare Sersale 1. Napoli

La Pizza da Gennaro. Corso Secondigliano 421-423. Napoli

Starita a Materdei. Via Materdei 27-28. Napoli

Pizzeria Gorizia 1916. Via Bernini 29-31. Napoli

Umberto. Via Alabardieri 30. Napoli

Antica Pizzeria Ciro 1923. Gaeta (LT)

Pizzeria Trianon da Ciro di Angelo Greco & Co. Via Pietro Colletta 44-46. Napoli

Pizzeria Cafasso. Via Giulio Cesare, 156. Napoli