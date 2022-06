Percettori del RdC puliscono la scogliera: liberata da cumuli di rifiuti, ora risplende

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, ha voluto mettere a tacere le critiche fin troppo spesso rivolte ai percettori del Reddito di Cittadinanza lodando l’opera di pulizia, effettuata da questi ultimi, portata a termine presso la scogliera della Marina Grande.

Bacoli, percettori del Reddito puliscono la scogliera

“E’ rinata. Stiamo pulendo la scogliera della Marina Grande di Bacoli e lo facciamo grazie ai cittadini che percepiscono il Reddito di Cittadinanza. C’è chi li definisce nullafacenti ma non è così. Sono persone straordinarie che hanno tanta voglia di restituire alla comunità gli aiuti economici che ricevono. Sono al servizio del territorio, con assicurazioni di cui ci siamo fatti carico come Comune” – ha spiegato il primo cittadino.

Sono giunti sul posto per liberare l’area dal cumulo di spazzatura che la opprimeva. Insieme hanno raccolto migliaia di bottiglie, lattine, bicchieri, recipienti e altri rifiuti gettati tra gli scogli, la strada e la spiaggia. Grazie al loro impegno l’intera scogliera, resa quasi impraticabile, è tornata a risplendere.

“Dentro la scogliera abbiamo trovato montagne di spazzatura. Adesso, invece, splende su un mare mozzafiato. Ringrazio l’assessore Lucia Basciano, pioniere di queste iniziative che tanto aiutano la città ad essere più bella, efficiente e curata” – ha continuato.

“Un ultimo messaggio lo rivolgo agli incivili che devastano il territorio. Convertitevi alla civiltà, amate la nostra terra. Voi non vi arrenderete mai. Noi, neppure. Proteggeremo Bacoli, con ogni sforzo. Insieme, un passo alla volta” – ha concluso.

Un gesto che dimostra che le critiche rivolte ai percettori del Reddito, etichettati come scansafatiche, spesso siano prive di fondamento. L’impegno di alcuni cittadini, di Napoli e non solo, infatti, sembra confermare l’esatto contrario. E’ quanto insegna, ad esempio, la storia di Paolo, beneficiario dell’incentivo, che in attesa dell’inserimento lavorativo, quotidianamente, di propria spontanea volontà, si mette al servizio della collettività mantenendo pulite strade e piazze cittadine.