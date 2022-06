Manfredi approva il bilancio, Napoli cambierà: sarà moderna, sicura e con più lavoro

Napoli – E’ stato approvato il primo bilancio di previsione della nuova amministrazione che, come sottolineato dal sindaco Gaetano Manfredi, determinerà notevoli cambiamenti per la città andando ad agire soprattutto sui fronti della sicurezza e della mobilità.

Napoli, approvato primo bilancio dell’amministrazione Manfredi

Durante la seduta del consiglio l’assessore Barretta, leggendo la relazione, ha spiegato: “Negli obiettivi strategici vi è il profilo della città che vogliamo: sostenibile, europea, moderna, funzionale, sicura e accogliente per chi la vive e chi la visita, per turismo o lavoro. Nel triennio 2022-2024 verrà il cambiamento, soprattutto su tre grandi temi strategici: sicurezza, decoro urbano e mobilità”.

Un cambio di rotta che sembra già aver prodotto i primi frutti come sottolineato dal primo cittadino: “Abbiamo evitato il dissesto. Napoli veniva considerata come una causa persa, oggi la reputazione della città e dell’amministrazione è cambiata in modo sostanziale”.

“Il bilancio contiene segnali su molti aspetti come il verde, la velocità di realizzazione delle opere pubbliche. Un segnale enorme, per il miglioramento della macchina amministrativa, è il concorso che sarà bandito dal Comune per mille persone, così da poter riorganizzare i servizi, dal Welfare alla Polizia Locale, ai servizi tecnici”.

“Per quanto riguarda la programmazione, la vera sfida è quello delle partecipate e la loro valorizzazione che non prevede al momento privatizzazioni. È in costruzione una città sostenibile con il ciclo integrato delle acque e il completamento del ciclo dei rifiuti, attraverso la realizzazione di impianti di compostaggio e tagliando i costi alti dello smaltimento con la gestione diretta degli impianti” – ha concluso.

Il sindaco ha poi riassunto, attraverso un post su Facebook, i punti salienti degli interventi da mettere in campo. Tra gli stanziamenti più importanti sono previsti: oltre 17 milioni per la mobilità sostenibile; 8 milioni per la manutenzione nelle 10 Municipalità; 7 milioni e mezzo per la manutenzione degli impianti sportivi comunali; 36 milioni per le politiche per l’infanzia e contro la dispersione scolastica.

In più ha precisato: “Non ci saranno aumenti di tasse né tagli di spesa. Siamo consapevoli che non possiamo invertire una tendenza che viene da lontano in poco tempo ma vi assicuro che stiamo lavorando con ogni sforzo possibile per restituire a Napoli un futuro, già oggi, migliore”.