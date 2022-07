Napoli Pride, il piano traffico: tutte le strade chiuse e i divieti per domani

In occasione del Napoli Pride 2022, per la giornata di domani, 2 luglio, è stato istituito un particolare dispositivo di traffico che interesserà diverse strade della città.

Napoli Pride 2022: il dispositivo di traffico

L’evento, dedicato alla lotta contro ogni tipo di discriminazione sessuale, avrà inizio alle ore 15:00 di domani con un raduno in piazza Municipio per gli interventi istituzionali. Intorno alle 18:00 partirà il corteo, al quale si aggregheranno 3 carri allegorici, che percorrerà: via Medina, via Monteoliveto, via Sant’Anna dei Lombardi, piazza VII settembre, via Toledo, piazza Carità, via Cesare Battisti, piazza Matteotti, via Diaz, piazza Municipio, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, via Cesario Console, via Nazario Sauro. La manifestazione si concluderà intorno alle 21:00 con uno spettacolo in via Nazario Sauro dove sarà allestito un secondo palco.

Di seguito i divieti di transito e sosta disposti per il 2 luglio: