Torre del Greco – Una bambina di quasi 3 anni è ricoverata, in gravi condizioni, all’ospedale Santobono di Napoli per aver subito una violenta aggressione da un rottweiler. A renderlo noto è l’Ansa.

Torre, bambina grave al Santobono: aggredita da un rottweiler

L’aggressione sarebbe avvenuta nella serata di ieri in via Montedoro, probabilmente all’interno dell’abitazione di un parente della vittima. Di qui la corsa all’ospedale Maresca di Torre del Greco dove la piccola sarebbe arrivata in arresto cardiaco.

Stando a quanto si apprende dai sanitari del pronto soccorso e dalla Polizia, la bambina avrebbe riportato ferite lacero contuse all’addome e al torace. Una volta rianimata e stabilizzata si è reso necessario il trasferimento, in codice rosso, al Santobono di Napoli dove attualmente è ricoverata in prognosi riservata. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di Torre del Greco che ricostruiranno l’accaduto chiarendone la dinamica.

Soltanto lo scorso aprile un simile episodio si era verificato a Grottaminarda, in provincia di Avellino, dove un bimbo di 10 anni era stato azzannato mentre giocava con i cuccioli di un cane nel giardino di alcuni amici dei genitori. Anche in quel caso il piccolo fu trasferito presso il nosocomio partenopeo dopo una prima assistenza ricevuta al Frangipane di Ariano Irpino.