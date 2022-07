Trova una borsa con oro e più di 8 mila euro: gira mezza Napoli per restituirla

E’ diventato virale il nobile gesto di Pino Mobilia, un commerciante di Napoli che dopo aver trovato una borsa piena di soldi e oro si è messo alla ricerca del legittimo proprietario per restituirla. E’ stato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli a raccontare l’accaduto.

Commerciante di Napoli trova una borsa con soldi e oro: gira la città per restituirla

Tutto sarebbe accaduto nella giornata di venerdì quando, mentre era nel suo negozio di intimo, a Santa Teresa degli Scalzi, viene allertato da un residente della presenza di una borsa su una panchina di fronte all’esercizio commerciale. Così inizia a rintracciarne il proprietario prima chiedendo ai presenti di chi fosse, poi la apre nella speranza di trovare qualche indicazione.

L’uomo scopre che all’interno della borsa ci sono molti soldi (si pensa ad un valore superiore agli 8.000 euro) e anche dell’oro. Senza alcuna esitazione, dal portafoglio sfila soltanto i documenti per leggere nome e indirizzo del proprietario e parte, a bordo di uno scooter, per dirigersi verso l’abitazione di quest’ultimo.

Giunto sul posto, si precipita sotto casa e bussa ma non riceve alcuna risposta. Pino, però, non si ferma e, tra domande ai vicini e un giro di mezza Napoli, riesce a risalire ai proprietari della borsa che, pieni di gratitudine, riescono a dirgli soltanto “semplicemente grazie“.

Si tratta di una famiglia di onesti lavoratori, di origini straniere, che nel ringraziarlo gli hanno spiegato che stanno vivendo un momento difficile e preferiscono portare con sé tutti i propri averi, per ragioni di sicurezza. Non si erano nemmeno accorti di aver perso la borsa ma non hanno avuto nemmeno il tempo di iniziare la ricerca. Il tutto, infatti, gli è stato recapitato direttamente a domicilio dal commerciante napoletano che ha dato voce alla lealtà e al buon cuore di un popolo troppo spesso condannato dai pregiudizi.