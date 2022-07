Orgoglio napoletano: ricercatrice del Pascale tra i 40 migliori giovani d’Italia

Una ricercatrice del Pascale tra i migliori 40 giovani talenti d’Italia. Claudia Trojanello è stata infatti inserita nella rosa dei 40 ricercatori under 40 stilata da Fortune Italia, la rivista che misura il successo di un’azienda e se ne fa garante, rafforza le leadership e traccia il ritratto degli uomini e delle donne che si celano dietro il loro successo.

Chi è Claudia Trojanello

Claudia Trojanello è napoletana, ha 33 anni, e già da due anni è dirigente medico di primo livello. Si è laureata in Medicina e Chirurgia con 110 e lode con menzione speciale, si è specializzata in Oncologia Medica e, prima come specializzanda e dal 2020 come dirigente medico lavora presso l’Uoc di Oncologia Medica e Terapie Innovative del Pascale diretta dall’oncologo Paolo Ascierto. Ha fatto esperienze di ricerca all’estero, presso l’Upmc Cancer Center dell’università di Pittsburgh, mentre in piena pandemia si è messa in evidenza per le attività legate alla celebre sperimentazione italiana del Tocilizumab nella polmonite da Covid-19. È autrice di numerosi articoli su riviste internazionali.

Università napoletane tra luci ed ombre

Si tratta di uno dei tanti riconoscimenti dell’eccellenza nella formazione da parte delle università napoletane, che rappresentano certamente i vertici, in Italia e non solo, nella capacità di plasmare professionisti estremamente preparati e capacità di portare innovazione nel loro campo. Sul campo dei servizi e dell’efficienza, tuttavia, gli atenei partenopei hanno parecchia strada da compiere: nell’ultimo rapporto Censis tutte le università di Napoli occupano gli ultimi posti nelle relative classifiche, considerando come indicatori servizi, borse e contributi, strutture, internazionalizzazione, occupabilità e comunicazione 2.0. Se, quindi, la preparazione dei docenti e la loro capacità di trasferire il sapere agli allievi non si mette in discussione, le Università considerate come ente a servizio degli studenti presentano delle criticità che vanno colmate al più presto.