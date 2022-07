Attraverso un video diffuso sui social, Clementino ha voluto fornire la sua versione sulla vicenda, diventata virale sul web, di un presunto ritiro di patente avvenuto sull’isola di Ischia.

Clementino replica: “Nessun ritiro di patente a Ischia”

Il rapper partenopeo, giunto sull’isola verde per una manifestazione cinematografica, sarebbe stato fermato dagli agenti della polizia impegnati nei servizi di controllo della sicurezza stradale. Secondo quanto trapelato inizialmente dall’Ansa, Clementino sarebbe stato sorpreso alla guida di una vettura da noleggio con conducente (Ncc) senza essere in possesso della speciale patente richiesta.

Il rapper, tuttavia, poco fa ha smentito tale versione e rivolgendosi ai suoi follower ha spiegato: “Eccomi qua. E’ arrivato il momento di spiegare alcune cose. Sono al commissariato di Ischia e ho risolto questa situazione. Non mi è stata ritirata la patente. La mia patente è qui come potete ben vedere”.

Stando al suo racconto, Clementino non avrebbe portato la patente con sé e non potendola esibire agli agenti, a seguito del fermo, sarebbe stato multato: “Questo è il verbale della multa che ho appena pagato perché non avevo con me. E’ successo semplicemente questo, chiedo a tutti di non dire st****ate. Vi aspetto domani sera a Catania, ciao belli”.