Piccola disavventura per Clementino sull’isola di Ischia: al noto cantante è infatti stata ritirata la patente durante un controllo da parte della Polizia. Nessuna infrazione per lui ma semplicemente si è trovato di fronte alcuni poliziotti zelanti che hanno rispettato alla lettera il codice della strada.

ISCHIA, PATENTE RITIRATA A CLEMENTINO: GUIDAVA AUTO DA NOLEGGIO

Clementino infatti stava guidando un monovolume da noleggio con conducente (Ncc) preso da una ditta di autotrasporti isolana per tornare in albergo con alcuni amici. Una vettura che però per essere condotta ha bisogno di una patente speciale che non era in possesso del rapper partenopeo. E così, come reso noto dall’Ansa, per strada è stato fermato dagli agenti della polizia impegnati nei servizi di controllo sulla sicurezza stradale. Clementino ha mostrato la sua patente di guida, che però non era valida per condurre veicoli Ncc e quindi i poliziotti sono stati costretti a ritirarla. Poi hanno chiamato un taxi per far tornare il cantante e gli amici in hotel. ù

Clementino si trovava sull’isola verde ospite di una manifestazione cinematografica (l’Ischia Global Festival) in cui si era anche esibito con gli ultimi suoi successi. Non è un momento fortunato per il cantante che nei mesi scorsi è stato positivo al covid e si è cimentato anche nelle vesti di conduttore con ‘Made in Sud’. Un debutto che ha fatto registrare ascolti in calo per la trasmissione comica partenopea.