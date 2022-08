Battipaglia. Ancora tutti sotto shock per la storia del 12enne morto all’Aquafarm. Si chiamava Flavio ed era originario di Pompei.

Battipaglia, 12enne morto dopo lo scivolo

Il ragazzino è deceduto sabato 30 luglio intorno alle 11 del mattino quando dopo lo scivolo si è sentito male e si è accasciato a terra. “Nella nostra struttura è tutto in regola. Gli scivoli sono omologati e i vigili del fuoco effettuano periodicamente i controlli. Siamo dispiaciuti per il decesso del ragazzino. Attendiamo che venga effettuata l’autopsia per conoscere le cause del decesso”, sono le dichiarazioni rilasciate a Il Mattino dai proprietari.

“Crediamo si sia trattato di un malore ribadisce la proprietà del parco acquatico attendiamo l’evolversi delle indagini. Comprendiamo il dolore dei genitori del ragazzo ed esprimiamo sentite condoglianze”, proseguono i proprietari.

Flavio si sarebbe seduto su una sdraio, avrebbe vomitato e dopo essere svenuto sarebbe morto. Immediato l’intervento dei bagnini e della squadra di soccorso dell’Aquafarm, poco prima dell’arrivo dei sanitari del 118 e i rianimatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto giunte anche le volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia e della Squadra mobile della Questura di Salerno, dirette dai vicequestori Giuseppe Fedele e Gianni Roberto Di Palma.

Lutto a Pompei

Ora si dovranno stabilire le cause della morte e quindi se si sia trattato di un malore oppure se abbia battuto la testa durante lo scivolo. Il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio e l’Amministrazione Comunale sono vicini al dolore che ha colpito la famiglia: “Addolorati per il grave lutto che vi ha colpiti partecipo sentitamente al vostro dolore. Nessun genitore dovrebbe sopravvivere ai figli. La perdita di un figlio è come se fermasse il tempo, si apre una voragine che inghiotte il passato e anche il futuro. È uno schiaffo alle promesse, ai doni e sacrifici d’amore gioiosamente consegnati alla vita che abbiamo fatto nascere”.